Tinerle evini ateşe verdi!



Yangın 23.30 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile aynı binada oturan Y.Ö. adlı şahıs, eşinden ayrılınca bunalıma girdi. İki katlı binanın giriş katında yaşayan Y.Ö. eline aldığı tineri evin içine döküp tutuşturdu. Tinerin alev alması sonucu tutuşan eşyalarla alevler hızla büyüdü. Yangını gören üst kattaki abisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Y.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında alevlerin sardığı ev söndürüldü. Büyük oranda yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri evin içinde ağzı açık tiner dolu teneke kutu buldu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemede görgü tanıklarının ifadesi sonucu şahsın yaklaşık 1 ay önce de evi yaktığı bilgisine ulaştı. Olay yerinde bulunan tinere el koyan ekipler, Y.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.