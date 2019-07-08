Suudi Arabistan'daki Türk işçilerin grevi kazanımla sonuçlandı

Suudi Arabistan'da ücretleri ödenmediği için grevde olan ve Türkiye'ye dönmek isteyen inşaat işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı.

Geçen salı günü grevin 16. gününde işçilerle firma yetkilileri görüştü. Firma yetkilileri talepleri kabul etti. Pazar günü akşam tüm işçilerin ücretleri ödendi ve inşaat işçileri salı sabahı Türkiye'ye doğru yola çıktı.



İnşaat ve Yapı İşçileri'nden yapılan "DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANDIK" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Suudi Arabistan’da birikmiş ücretlerimizin ödenmesi için gerçekleştirdiğimiz grev kazanımla sonuçlandı.

Memleketten binlerce kilometre uzakta, herkesin adını bile telaffuz etmekte zorlandığı, ülkemizde herkesin seçimlere odaklanıp bizlerin mücadelesini görmezden geldiği bir dönemde, Suudi Arabistan’ın Tebük kentinin Sharma bölgesinde hakkımız olanı almak için mücadele ettik.

Suudi polisinin grevimizi silahla ateş ederek engellemesine, sözcü arkadaşımızın gözaltına alınıp grevimizin baskıyla sonlandırılmaya çalışılmasına rağmen kavgamızdan vazgeçmedik.

Aynı koğuşu, aynı ekmeği bölüşen işçiler hakkını aramak için yan yana gelip mücadele ettiğinde hiçbir engel onları durduramaz.

Yurti çinde ya da yurt dışında patronlar biz inşaat işçilerini sömürünün esiri haline getirmek istiyor.

En temel ihtiyaçlar ya hiç karşılanmıyor ya da insanlık dışı koşularda "karşılanmış" gibi yapılıyor.

Patronlar kârları için bize kölelik koşullarını dayatıyor.

Devletin yetkili kurumları işçilerin yaşadığı problemleri çözmeye dönük hiçbir adım atmıyor, aksine patronları teşviklerle ödüllendiriyor.

İnşaat işçisi kendi geleceğini kendi eline almak zorundadır.

İnşaat işçisi, sadece yapı yerinde değil, kendi geleceği için de bir çivi çakacak.

Kazanımla sonuçlanan bu grevimizin tüm şantiyelere bir ışık olduğunu biliyoruz. Hep birlikte yan yana gelip mücadele edersek bu kölelik koşullarından kurtuluruz.

Grev boyunca haykırdığımız sloganımızı tekrar hatırlatıyoruz:

İnşaat işçisi köle değildir!