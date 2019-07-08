AKP randevu vermemişti...AKP'li başkanlar İmamoğlu'nu ziyaret etti

Rakibi AKP'li Binali Yıldırım'a fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı duyuruda AKP'li ilçe belediyesi başkanlarının kendisini ziyaret ettiğini duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kulandı:

Tebrik ziyaretimize gelen AK Parti'den seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürler. İstanbul için birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız. Bu şehre hizmet etmek isteyen herkes ile yan yana olacağız. #YeniBirBaşlangıç

Tebrik ziyaretimize gelen AK Parti'den seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürler. İstanbul için birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız. Bu şehre hizmet etmek isteyen herkes ile yan yana olacağız. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/7sCAeORqs0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 8 Temmuz 2019

Ne olmuştu?

Siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarını ziyaret programı hazırlayan Ekrem İmamoğlu, AKP’nin randevu vermediğini ve henüz dönüş yapmadığını açıklamıştı.

Ancak AKP’li belediye başkanların kendisini ziyaret etmek istediğini açıklayan İmamoğlu, Pazartesi için randevu verdiğini söylemişti.