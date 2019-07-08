Athena Gökhan'dan ODTÜ'deki ağaç katliamına tepki

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Özoğuz, " ODTÜ'den ne isteniyor anlamıyorum ki kıran mı girdi bütün Ankara'ya?" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 13:33

[Haber görseli]ODTÜ'ye sabah saatlerinde polis eşliğinde giren iş makinaları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşatı nedeniyle ağaçları kesmeye başladı. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren öğrencilere de müdahale eden polis öğrencileri tartaklayarak dışarı çıkarttı.

Gökhan Özoğuz ODTÜ'de yaşanan katliama Twitter hesabından tepki gösterdi.

Özoğuz'un paylaşımı şöyle:

Yahu arkadaş Neden kesiyorsunuz o güzelim 3 tane kalmış ağacı???
başka yer mi yok? İzin yok ruhsat yok bu nasıl kontrolsüzlüktür? Bak arkada bir beton cehennemi varr , Odtü den ne isteniyor anlamıyorumki kıran mı girdi bütün Ankaraya? #Odtü

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