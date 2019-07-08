İETT'den ikinci köprü trafiğini rahatlatmak için önlem

İETT, FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle Yeniköy-İstinye-Maslak istikametinde oluşan yoğun yolcu talebini karşılamak için yeni bir hat oluşturdu, mevcut hatların sefer sayısını artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT, FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışma sebebiyle İstanbulluların, İstinye-Çubuklu Feribotu ve Beykoz-Yeniköy motoru ile Yeniköy-İstinye-Maslak Metrosuna yönelmesi üzerine tedbir aldı.

İETT, İstanbulluların feribot, motor ve metroya daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla mevcut hatlara İstinye İskele-Yeniköy İskele-Hacıosman Metro güzergahında yeni bir hat ekledi, diğer hatların da sefer sayılarının artırılmasına karar verdi.