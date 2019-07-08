Dünyaca ünlü oyuncu da '#MeToo hareketine katıldı: 'Büyük bir sinema yıldızının tacizine uğradım'

NPR’ın Fresh Air adlı radyo programına konuk olan Parker, #MeToo hareketinin küresel bir etki yaratmasından sonraki aylarda kendisine “uygunsuz davranan sayısız erkeğe” dair olayları hatırlamaya başladığını söyledi.

Sex and the City dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu çalışmaya devam etmek için bu olayı savuşturduktan sonra görmezden gelmek zorunda kaldığını da belirterek şöyle konuştu;

Dürüst olmak gerekirse mahremimde tuttuğum bu olaylarla ilgili neden daha cesur olmadığımı da bu hadiselerin beni neden yıkmadığını da bilemiyorum.

'Şikayet ettim'

Sarah Jessica Parker sadece bir kez böyle bir durumla ilgili harekete geçtiğini ve “sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen” birini ajansına şikayet ettiğini söyledi.

Kimliğini açıklamadı

Parker bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Parker, “Ajansıma yaptığım şikayetin ardından her şey değişti” diye konuştu.

53 yaşındaki oyuncu birkaç ay önce kendisinin de “cinsel tacizden payını aldığını” söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.