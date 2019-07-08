Ağaç katliamının ardından Mansur Yavaş, ODTÜ yönetimiyle görüştü

ODTÜ’de arazisi içinde yurt yapımı için, bu sabah tepkilere karşın ağaç kesimine başlanan alanın inşaat ruhsatı olmadığı ortaya çıktı.

Sabah yaşananların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ODTÜ yönetimiyle görüştü.

Yavaş görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şunları yazdı:

Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük.

Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz.

Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir.