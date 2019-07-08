Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?

NTV spikeri Oğuz Haksever yine yakalandı

NTV spikeri Oğuz Haksever yine yakalandı "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözleri ile gündem olan NTV spikeri Oğuz Haksever'in bu kez rejiye tepki gösterirken ekran başındakilere yakalandı.