Şiddet girdabındayız

Diyarbakır’da Şiddetle Mücadele Ağı adıyla faaliyet yürüten kadın örgütleri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, yerel yas etkinliği kapsamında, dün kenti mor ve siyah renklerle donattı. Açıklanan rapordaki şu veriler dikkat çekti:

“Dört ayda başvuran 954 kadının 701’i farklı şiddet türleriyle beraber ‘psikolojik şiddete’ sürekli olarak maruz kaldığını beyan etmiştir. 418 kadın fiziksel şiddete maruz kaldığını beyan etmiştir. 160 kadın cinsel şiddete maruz kalmıştır. 301 kadın sürekli olarak ekonomik şiddet gördüğünü ifade etmiştir. 129 kadın sosyal şiddete, 9 kadın dijital şiddete maruz kaldığını beyan etmiştir. 258 kadın can güvenliği riski altındadır. 6 kadın hürriyetinden mahrum bırakılmıştır. Sığınakta kalma talebiyle 106 başvuru yapılmıştır. Diyarbakır barosu çocuk hakları merkezi verilerine göre son 4 ayda 1716 çocuk şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca kentimizde son dört ayda 1526 çocuk suça sürüklenmiştir.”