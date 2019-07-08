Hayatını kararttılar: Çaycı Fesih’e geç gelen beraat

Senaryosunu Ferhan Şensoy’un yazıp oynadığı ve 3 arkadaşın yanlış ihbar sonucu 6,5 yıl hapis yatmasını konu alan 'Pardon' filmi Türk yargı sistemindeki kararların insan hayatındaki tahribatını anlatır. Çaycı Fesih Arslan'ın başına gelenler 'Pardon' filmini anımsattı.

Çaycı Fesih Arslan'ın akıl sağlığını kaybetmesi, hapis yatması ve en sonunda beraat etmesiyle bitten yargı süreci şöyle gelişti:

Fesih Arslan, 19 Mart 2010'da polisin Antalya'da terör örgütü PKK’ya bağlı olduğu iddia edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Meclisi’ne yönelik operasyonunda 21 kişiyle beraber gözaltına alındı. Arslan, dört gün sonra serbest bırakıldı. Kardeşi Ömer Arslan'ın verdiği bilgiye göre Fesih Arslan bırakıldıktan sonra üç kere sivil polislerce Emniyet'e götürüldü. Bu süreçte akıl sağlığı sorunları yaşamaya başladı. Bu sırada Aslan’ın da aralarında olduğu 22 kişiye İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Polise göre Arslan'ın 30 Kasım 2009'da katıldığı tek eylem vardı. Kanıt olarak polisin çektiği görüntüler delil olarak dava dosyasına girdi. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi “Görüntülerin gece olması, netliğinin bozulması ve göstericilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle” kimliklerin belirlenemeyeceği raporunu verdi.

Aslan’ın ve ailesinin yargılamadan haberi olmadı. Aile, Fesih Arslan'ın bozulan ruh sağlığıyla meşgulken, İzmir 10. Agır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, 5 Aralık 2012’de karara bağlandı. Mahkeme, akıl sağlığını yitirdiğinden haberdar olmadığı Aslan için terör örgütü adına faaliyet göstermek suçundan beş yıl hapis verdi ve yakalama kararı çıkardı. Arslan ile beraber gözaltına alınan 22 genç de toplam 629 yıl hapis cezası aldı.

Bir gün sonra polis mahallede Arslan'ı çöpleri karıştırırken yakaladı. Antalya L Tipi Cezaevi’ne gönderilen Fesih Arslan'ın kardeşi Ömer, ağabeyine vasi olarak atandı. Yargıtay, davayı Mayıs 2014'te bozdu. Ancak bu bozma kararına karşın Arslan, ancak 13 Ocak 2015'te tahliye edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Şubat 2019'da yeni kararı açıkladı. İki kişi ceza alırken aralarında Fesih Arslan'ın da bulunduğu 20 kişi beraat etti. Karara itiraz edilmediğinden beraat kararı kesinleşti.

AİLENİN İSYANI... DAVA AÇTILAR

Fesih Arslan'ın ailesi yaşananlara isyan ederken avukatları Hadi Cin aracılığıyla devlete 450 bin TL manevi, 500 bin TL manevi olmak üzere toplam 950 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde şöyle denildi: “Fesih Arslan, gözaltında ve sonrasında sık sık evden alınıp götürüldüğü sırada her ne yaşadıysa, sonucunda beden ve ruh sağlığını kaybetmiştir. Ancak akıl, ruh ve beden sağlığını yitirdiği halde iki buçuk yıl tutuklu kalmıştır. Neresinden bakarsanız bakın, bir facia ile karşı karşıyayız.”

FESİH ARSLAN'IN SON DURUMU

Ağabeyinin vasisi olan Ömer Arslan da babasının yıllar önce öldüğünü, annesinin şizofrenisi olduğunu belirterek Fesih Arslan'ın şu andaki durumunu şöyle anlattı: “Şu an çalışmıyor. Sürekli evde yatıyor. Hastalığı sürüyor. İlaç alıyor ve tedavi görüyor. Ömrü gitti. Onu bu hale getirdiler. O içerdeyken, annemin durumu daha da kötüleşti. Şimdi onunla uğraşıyoruz.”