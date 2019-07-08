Ferhat Parlak

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 450 gün önce tutuklanan gazeteci Ferhat Parlak, 15 ay sonra ilk kez çıktığı duruşmada, tahliye oldu. Parlak savunmasında, “Dünya güzeli iki kızımla kahvaltı yapmayı özledim. Ben yalnızca gazetecilik yaptım” dedi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayımlanan Silvan Mücadele Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve muhabiri olan gazeteci Ferhat Parlak, tutuklandığı 13 Nisan 2018 tarihinden 15 ay sonra, dün ilk kez Diyarbakır’da hâkim karşısına çıktı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Parlak savunmasında, “15 aydır bu anı bekliyordum. Hakkımdaki iddialar gerçekdışıdır. Ben gazetecilik yaptım. İddianamede söz edildiği gibi örgüte şantaj yoluyla adam kazandırdığım iddiaları doğru değildir. Örgüte gönderdiğim ileri sürülen kişi şu anda Silvan’da evinde, serbestçe dolaşmaktadır. İtirafçı sanık, cezaevine girmemek için yalan beyanda bulunmuş. Tutuklanmamın üzerinden tam 15 ay geçti. Dünya güzeli iki kızımı ve onlarla kahvaltı yapmayı çok özledim. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Ardından Sesli ve Görüntülü Bilgi İletişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık B.Ç. ise önceki ifadesinin aksine, Parlak’ı sadece gazeteci olarak tanıdığını, örgüte adam kazandırdığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin, önceki ifadesinde dağa adam gönderdiğini neden söylediğini sorması üzerine, tanık B.Ç., Parlak’ı sadece gazeteci olarak tanıdığına dair sözlerini tekrar etti. Karar için salondakileri dışarı çıkaran heyet, ardından kararını açıkladı ve Parlak’ı tahliye etti.