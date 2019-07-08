Uyuşturucuda korkutan tablo

Bilal Ay

2014 yılında kurulan Temiz Toplum Derneği, uzun süredir uyuşturu ile mücadele alanında çalışmalar yaparak gençlere ulaşıyor. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, tüm Türkiye’deki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’lerinin (AMATEM) yatak kapasitesinin yalnızca bin 62 olduğunu belirterek, “Bağımlı olarak tedavi altına alınanların AMATEM’lerde uyuşturucu bulabildiğini duyuyoruz. Tedavide başarı oranı Türkiye’de yüzde 1,5. Bu rakamlara da bakınca AMATEM’lerin çok yetersiz kaldığı görülüyor” dedi. Sorularımızı yanıtlayan Bilal Ay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



‘Bölgelere ayırdık’

Uyuşturucu ile mücadele alanında uzmanlarla işbirliği yapan Temiz Toplum Derneği, 50 bin gence ulaştı. Uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bölgelerde araştırmalar yaparak, seminerler düzenlediklerini aktaran Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu konusunda problemli gördüğümüz bölgelerde yaptığımız seminer ve konferanslarla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik çalışanlarını, sosyologları, doktorları bir araya getiriyoruz. Buradaki amacımız kullanımı yoğun olan bölgelerde aileleri bilinçlendirmek” dedi. İstanbul’u birinci, ikinci ve üçüncü derecede risk içeren bölgelere ayırdıklarını belirten Ay, “Emniyet kaynaklarından vakaların en çok yaşandığı bölgeleri tespit ederek çıktığımız yolda uyuşturucuya bulaşan gençleri, onların anne ve babalarını dinlediğimizde problemin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.



‘AMATEM yetersiz kalıyor’

Uyuşturucu kullanımının sadece İstanbul’da ailelerle birlikte 2 milyon kişiyi etkilediğini kaydeden Ay, “Dernek olarak İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını, 200 bin kişinin ise bağımlı olduğunu öngörüyoruz. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde etki alanı 2 milyonu buluyor. Uyuşturucu kullanımının başlama yaşı ise 8’e kadar düşmüş durumda. Uyuşturucudan ölüm yaşı 14 ve bu çok vahim. Bu rakamlara karşın, tüm Türkiye’de ki AMATEM’lerin yatak kapasitesi yalnızca bin 62” ifadelerini kullandı. AMATEM’lerin tedavi bağımlılar için güvenli olmadığını aktaran Bilal Ay, “Bağımlı olarak tedavi altına alınanların AMATEM’lerde uyuşturucu bulabildiğini duyuyoruz. AMATEM’lerden 2-3 aydan önce randevu alınamıyor. Tedavide başarı oranı Türkiye’de yüzde 1,5. Bu rakamlara da bakınca AMATEM’lerin çok yetersiz kaldığı görülüyor” dedi.

Bir milyon gönüllü

Dernek olarak çevre ve aile gibi konularda 14 masa oluşturduklarını belirten Ay, “Yaptığımız çalışmalarda 50 binin üzerinde gencimize ulaştık. Bunlar uyuşturucu kullanan gençler değildi. Uyuşturucuya bulaşmamaları için önlem aldık. Bunun yanında binin üzerinde de uyuşturucu bağımlısı gencimize temas ettik. Bazı alileler bizlere kendileri ulaşıyor. Beni en çok etkileyenlerden biri de şuydu: Bir gün bağımlı bir evladımızın annesi yanıma gelip, ‘Ben her gün oğlum ölsün diye dua ediyorum’ dedi. O kadar şaşırdım ki. Onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de bir hareket başlatıyoruz. Temiz Toplum Türkiye Gönüllüleri diye bir milyon gönüllü hedefiyle yola çıktık. Artık İstanbul dışındaki şehirlerde de aktif olacağız” ifadelerini kullandı.

TEMİZ TOPLUM’U KURDUK

Saadet Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayıyken yaptığı saha çalışmasında taşnışttığı bir genç ile arasındaki dialogtan bahseden Ay, “Seçim çalışması yaparken yanıma madde bağımlısı bir genç geldi ve ‘Uyuşturucu artık sokaklara indi, her yerde ulaşılabiliyor, biz de bundan muzdarip durumdayız, ölüyoruz, bize yardım etmeyecek misiniz?’ dedi. Bu konuşma sonrasında bu mücadelenin bayraktarlığını yapacağım konusunda kendisine söz verdim. Bu durumu araştırmaya başlayınca karşıma çıkan sonuçlar beni dehşete düşürdü. Sonrasında da bunu geliştirmek için Temiz Toplum Derneği’ni kurduk” diye konuştu.