Şafak vakti ağaç katliamı

Kavaklık olarak bilinen koruya polis eşliğinde gelen kesim ekibi, bir saatte 200 ağaç kesti. Öğrencilerin gözyaşı kesimi durdurmaya yetmedi.

ODTÜ yönetiminin iktidar yanlısı tutumu ağaç katliamına dönüştü. ODTÜ’de 55 gündür Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmaması için eylem yapan öğrenciler, güne polis müdahalesi ile başladı. ODTÜ Kavaklık’ta çadır kuran öğrenciler ve akademisyenler, çevik kuvvetin sert müdahalesi ve biber gazı ile alandan çıkarıldı. Alanın polis barikatı ile çevrelenmesinin ardından ağaç kesimi başladı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök’ün üniversite bileşenlerinin tepkilerine karşın Mayıs 2018’de KYK ile imzalanan protokol kapsamında inşaat çalışmalarına başladı. Yurt yapımının ilk adımı ise ağaç kesimi oldu. ODTÜ kontrolü dışında 49 yıllığına KYK’ye devredilen alanda 3 bin kişilik yurt yapılmasına karşı çıkan öğrenciler, dün polisle karşı karşıya geldi.



Rektör sinyali vermişti

ODTÜ’de Kavaklık adı verilen alanda öğrenciler 55 gündür düzenledikleri eylemlerle yurt yapımına karşı çıkarken, ODTÜ yönetiminin izni ile alana dün müdahale edildi. Rektör Kök’ün geçen hafta akademisyenler ile olan toplantısında “müdahale olabilir” sinyali vermesinin ardından dün sabah 06.30’da çok sayıda çok sayıda polis ve TOMA eşliğinde kesim ekipleri Kavaklık’a geldi. İlk olarak alandan öğrencileri çıkartan çevik kuvvet ekipleri, kesimin başlayabilmesi için demir barikatlarla ağaçları çevreledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP milletvekilleri Gamze Taşcıer, Murat Emir, HDP milletvekili Murat Çepni, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler kesimin başlatılmaması için yaşananlara tepki gösterdi. Öğrencilerin alanı terk etmek istememesi üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Yaşanan arbedede bir öğrenci gözaltına alındı.



İki bin ağaç kesildi

Kavaklık’ta sabah 07.00’de ağaç kesim işlemleri polis müdahalesi devam ederken 1 saatte 200’ün üzerinde ağacın kesildiği belirtildi. Öğrencilerin gözyaşları ile çalışan işçilere “ne olur kesmeyin” çağrısı da işe yaramadı. Kesim işlemleri hızlandırıldı ve görüntü alınmaması için polis bariyerinin arkası iki metreden uzun brandalarla kapatıldı. Öğrenciler, Kavaklık’ta 2 bin 800 ağacın bulunduğunu ve polis müdahalesi ile başlayan kesim işleminde parçalanan ağaç sayısının iki bini geçtiğini aktardı. Öğrencilerin tepkilerinin artması üzerine akşam saatlerinde ağaç kesimi durduruldu. Yeni ağaç kesilmediği vurgulansa da alandan motorlu testere sesinin yükselmesi dikkat çekti. Ağaçların parçalanması geç saatlere kadar sürerken, kesim ve parçalama işlemi biten kavaklar traktörlerle üniversiteden çıkarıldı. Her traktör geçişi öğrenciler tarafından ıslıklar ve sloganlarla protesto edildi. Polis müdahalesinin ardından ODTÜ’de yıllardır görülmeyen güvenlik önlemleri başlatıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu katliamın hesabını soracağız. Meslek odaları temsilcilerini içeriye almayan Verşan Kök, KYK yetkilileri, Emniyet müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Prof. unvanıyla orada oturan Verşan Kök’ü YÖK etik kuruluna şikâyet ettik. Kendisi petrol mühendisi. TMMOB Petrol Mühendisleri Odası’na şikâyet ettik. Kendisinin disiplin kurulunda soruşturulması ve meslekten men edilmesi için resmi yazıyla başvurduk’’ dedi.



460 ağacı kurtardık

Rektör Kök, gün boyunca kendisi ile görüşme taleplerini reddederken, tepkilerin artması üzerine sürece ilişkin basın açıklaması yapıldı. ODTÜ yönetimi yaptığı açıklamada, “KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası, Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada uygulamaya tepki gösterdi.

Taşdelen: Ruhsat yok

Mimarlar Odası alanda inşaat ruhsatı olmadığını belirterek suç duyurusunda bulunurken Çankaya Belediyesi ekipleri de çalışmanın ruhsatsız yapılamayacağı gerekçesiyle tespit ve mühürleme işlemi için ODTÜ’ye girmek istedi ancak izin verilmedi. ODTÜ’de polis müdahalesine ve ağaç kesimine tepki gösteren CHP milletvekili Gamze Taşcıer, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Taşçıer, “ODTÜ’nün atanmış rektörü ağaç kesimi durduruldu demişti ancak ağaç kesimi tüm hızıyla sürüyor. Ruhsatsız alanın etrafı tellerle çevriliyor. Belediyenin kamu görevlilerine denetim izni verilmiyor. Tam hukuksuzluk her anlamda sürüyor” dedi.

Alan orman niteliğinde

Çankaya Belediyesi’nin denetim yapmak için geldiği alana yetkilileri sokmayan polis memuru, Taşçıer’e “Yeteri kadar kamera var akşam haberlerine çıkacaksınız endişe etmeyin” dedi. Taşçıer ise “Demek ki memur Bey’in terfi gibi bir derdi var ki herkesi kendi gibi biliyor” yanıtını verdi. Belediye personelinin engellenmesine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medyadan tepki gösterdi. Taşdelen, “Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. “ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 No’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil” dedi. ODTÜ yönetimi ile görüşen milletvekillerine ise Kavaklık alandaki ağaçların yıllar önce kesilip satılmak üzere dikildiği, ağaçların hastalıklı olması ve mali bir değeri kalmadığı üzerine şimdiye kadar kesim işleminin yapılmadığı bilgisi verildiği öğrenildi. Vekillerin alanın artık orman niteliği kazandığı, binlerce canlının da bu alanda yaşadığına yönelik eleştirilere ise üniversite yönetimi herhangi bir yanıt vermedi.