Ümraniye'de bir müteahhit, avukat arkadaşını vurdu

Olay saat 18.30 sıralarında Ümraniye Derya Sokak’ta bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit S.K. ile arkadaşı avukat Hüsseyin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında S.K., Hüsseyin Y.'yi göğsünden silahla vurdu, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Hüsseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Hüsseyin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'YANLIŞLIKLA VURDU'

Demirören Haber Ajansı (DHA) ise haberi, ''Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi. Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti.'' şeklinde servis etti.