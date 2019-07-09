ODTÜ'deki ağaç katliamı böyle görüntülendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı direniş 15 Mayıs’tan beri devam ediyor.

Arazinin, üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi, kampüs ekosisteminin zarar görebileceği ve yurdun gerici yapılanmaları güçlendirebileceği endişeleri nedeniyle öğrenciler inşaat alanına kurdukları çadırlarla yaklaşık iki aydır direniyordu.

Dün polis zoruyla onlarca ağaç katledildi. Katliamın fotoğrafı sonradan ortaya çıktı. Havadan çekilen fotoğraflarda büyük bir yeşil alanın yok edildiği görüldü.

İşte öncesi ve sonrasıyla katliamın boyutu: