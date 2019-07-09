AYM’den Gezi direnişinde darp edilen öğrenciye tazminat

2013 yılında Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de üniversite okuduğu sırada eylemlere katılan ve polis memurları ile bir sivil vatandaş tarafından darp edilen Doğukan Bilir, saldırganların beraat etmesinin ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Saldırılar sonucunda yaralanan, darp edildiğine ilişkin doktor raporu alan ve mahkemeye başvuran üniversite öğrencisi, saldırganların sadece disiplin cezası alması nedeniyle “eziyet yasağının” ihlal edildiğini öne sürdü.

TAZMİNAT VE YENİDEN YARGILAMA KARARI

Üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendiren AYM, başvurucuyu haklı buldu. Darp edilen öğrenciye 25 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının etkili soruşturma usul yükümlülüğünün de ihlal edildiğine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.(Birgün)