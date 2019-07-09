Erdoğan'ın damadı ile Yeni Şafak yazarı Soros yüzünden birbirine girdi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın, cinsiyet eşitliğini savunmayı, ailenin çökmesine neden olan Soros projesi olarak nitelendirmesi tepkilere neden oldu. Yusuf Kaplan, Twitter hesabından Sümeyye Erdoğan’ın da yöneticisi olduğu KADEM hakkında da eleştirilerde bulundu.

KADEM’in ‘Soros Projesi’ olduğunu iddia eden Kaplan’a yanıt Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan geldi. Twitter hesabından cevap veren Bayraktar, “KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

KADEM: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Konuyla ilgili Sümeyye Erdoğan’ın başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nden de açıklama geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdiği açıklama şöyle:

“KADEM olarak derneğimize ve vakfımıza yönelik saldırılara cevap vererek polemiğe girmek yerine işimize odaklanmayı; kadınlarımız, ailelerimiz ve toplumumuz için fayda üretmeyi her zaman tercih ettik.

Fakat hakkımızdaki karalama kampanyasının ulaştığı boyut karşısında artık sessiz kalmamız mümkün değil. Kapsamlı bir basın açıklamasıyla atılan iftiralara cevap verecek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadeleedeceğiz.

Gerçek derdi, kadınlarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun iyiliği olanlarla ise daima istişare ve işbirliğine açığız.”

Twitter’a taşınan tartışma şöyle:

UYARI/YORUM



Tanzimat'tan bu yana

en büyük tehdit ailenin çözülmesidir.

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Ailenin korunması

millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!

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Ailenin

çözülmesine yol açan

Millî Eğitim, Aile Bakanlığı

ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!@Selcuk — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) 7 Temmuz 2019

KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz.

Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez. https://t.co/UZRBxHD2m5 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 7 Temmuz 2019