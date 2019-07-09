Çiğli ve Datça'dan ODTÜ'ye destek: Biz hazırız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’de (ODTÜ) yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu için öğrencilerin direnişine karşı dün çok sayıda ağaç kesilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ yönetimine ağaçlara kıyılmaması karşılığında yurt yapımını üstlenmeyi teklif etmişti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ODTÜ'deki ağaç kıyımına ilişkin yaptığı açıklada, "KYK yurdunun kampüs dışına yapılması halinde, yok edilen kavaklık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Çiğli Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunacağmızı tüm kamuoyuna duyururyorum." dedi.

KYK yurdunun kampüs dışına yapılması halinde, yok edilen kavaklık alanın yeniden yeşillendirilmesi için @ciglibelediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunacağmızı tüm kamuoyuna duyururyorum..#ODTUSavunulmalıdır — Utku Gümrükçü (@utkugumrukcu) July 9, 2019



BİR DESTEK DE DATÇA'DAN

Datça Belediyesi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, ODTÜ'de kesilen ağaçların yerine yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına badem ve zeytin fidanları ile katkıda bulunmaya hazır olduğunu duyurdu.