Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş paylaşımı

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde bir dizi paylaşım yapılmıştı. Demirtaş'ın avukatları tarafından kullanılan hesaptan yapılan paylaşımlarda Demirtaş hakkındaki iddialara yanıt vermişti.

Portakal, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın twetini alıntılayarak şunları yazdı:

Sizlere yazdırdıklarını okudum. Kendisinin iddiaları umarım başkalarının dikkatini çeker. Merak ettiğim bir gün elbet cezaevi süreci bittiğjnde nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği? TR lideri ve partisi oluşturabilecek mi?