AGT Genel Müdürlüğü'ne Didar Sevdil Yıldırım atandı

Ulusal ve uluslararası pazarlarda mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine; MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke üretimiyle 5 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan AGT'de önemli bir atama gerçekleşti. Yatırımlarına paralel olarak gelişen organizasyonel yapılanması kapsamında genel müdürlük görevine Didar Sevdil Yıldırım getirildi. Sevdil Yıldırım 2014-2017 yılları arasında aktif olarak AGT’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Danışmanlığı görevinde bulunmuştu.

DİDAR SEVDİL YILDIRIM KİMDİR?

Didar Sevdil Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda(SPK) uzman olarak başladı. 1999 yılına kadar SPK’da Piyasa Düzenleme ve Gözetim Dairesi, Denetim Dairesi, Araştırma ve Geliştirme Dairesi ile Uluslararası Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonları Birliği IOSCO kurul/komisyonlarında ve OECD çalışmalarında görev yapan Yıldırım, 1999-2009 yılları arasında Yapı Kredi Yatırım, Turkish Yatırım ve BGC Partners'da Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yıldırım, sonrasında Yıldız Holding Kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları Finans Koordinatörlüğü’nü üstlendi, Türkiye’de borsada işlem gören en büyük girişim sermayesi yatırım ortaklığını (Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) kurdu. 2012-2018 döneminde halka açık ve halka kapalı şirketlerde (TAV Havalimanları Holding A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Denizli Cam A.Ş. ve AGT A.Ş.) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yıldırım; bu şirketlerde Denetim, Kurumsal Yönetişim, Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi, Aday Gösterme komitelerinde komite üyelikleri ve başkanlıkları üstlendi. “Establishment and Design of a Financial Futures-Options Market in Turkey 1997” ve “Risk Management Through Futures Markets in Agricultural Sector and Evaluations for Turkey 1997” adlı iki kitabı da bulunan Yıldırım, evli ve iki çocuk annesidir.