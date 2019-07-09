CEM TV için son açıklama

CEM Vakfı, Türksat tarafından 1 Temmuz pazartesi günü yayını durdurulan Cem TV'ye destek çağrısında bulundu. CEM Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CEM TV. Yayını Durduruldu… CEM TV’nin yayını, 1 Temmuz 2019 saat:00.10 sularında TÜRKSAT tarafından durdurulmuştur. Televizyonumuzun tekrar yayına geçebilmesi için bugüne kadar yaptığımız görüşmeler, çabalar maalesef bir sonuç vermemiştir. CEM Televizyonu’nun; barış ve kardeşlik duyguları ile bir arada yaşamak ve bir inancın misyonunu üstlenmesi ile de toplumsal barışa yapmış olduğu katkı herkesin malumudur. Televizyonumuza sahip çıkalım! Maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim! İnancımız, düşüncelerimiz ne olursa olsun güzel ülkemizde kardeşlikle bir arada yaşamak en büyük dileğimizdir. Kamuoyumuzun bilgisine saygılarımızla…