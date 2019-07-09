Çöplük değiliz

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kurulması planlanan gemi söküm tesisine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli-Çatalağzı-Muslu bölgesinde termik santralların kontrolsüzce açılması ve yenilerinin inşa edilmek istenmesi durumu ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Kilimli ilçemizin sınırları içerisinde tam 7 termik santral ünitesi aktif olarak çalışıyor. Şehrimizde artık hastanelerde çocuk onkoloji bölümü yer almaktadır. Bölge halkımız tarafından termik santralların yarattığı kirliliğe karşı hayatta kalma mücadelesi verilirken, bir yandan da burada istihdam edilme umudu pazarlanarak yeni santral kurulması şirketler tarafından meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Gemi söküm tesisi konusunu da davul zurna ile karşılamamız beklendi, ‘müjdeler olsun Kilimli, iş kapısı açılıyor’ deniliyor. Biz Zonguldak halkı olarak, ölüm ile yaşam arasında tercih yapmayı ve dünyanın çöplüğü olmayı reddediyoruz” diye konuştu.



Dünya bırakıyor

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan da, “Gemi sökümünde çeşitli zehirli maddeler açığa çıkar ve bunlar çevreyi kirleterek doğaya ve insan sağlığına zarar verir. Dünyada birçok ülkede gemi söküm tesisi çevresel ve toplumsal maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çalıştırılmıyor. Halen çalışmakta olan gemi söküm tesisleri ise Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’de Aliağa’da bulunuyor. Bütün dünyada engellenen tesislerin burada yapılmasını istemiyoruz” dedi.