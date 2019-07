Ranta ve talana karşı direneceğiz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şubesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan öğrenciler “Her yer ODTÜ her yer direniş” diyerek ODTÜ’lü öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Gözaltına alınan öğrencilerden Doğan Nur, “Belediye ekipleri inşaatın kaçak olduğunu tespit etti, fakat ağaçların kesilme tehdidi sürüyor. Alanlarını savunan arkadaşlarımıza destek olmak için Kadıköy’de binlerce kişinin alkışları ile bir eylem gerçekleştirdik. ODTÜ’de arkadaşlarımıza müdahale eden polis, burada da bize müdahale etti. Bu olay iktidardaki zihniyetin keyfiyetini ve hukuksuzluğunu ortaya koymaktadır. Bizler de bulunduğumuz her yerden talana ve ranta karşı ‘Her yer ODTÜ her yer direniş’ diyoruz” diye konuştu.