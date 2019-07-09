Mimarlar Odası’ndan suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu süreçte rol alan herkes başta Verşan Kök, danışmanaları ve rektör yardımcıları olmak üzere, ağaç kesimini yapanlar, anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası ve diğer oda yöneticilerini alana zor kullanarak girmelerini engelleyen, emniyet müdür yardımcısı ve o gün görev alan tüm polisler yargı önünde hesap verecekler. Hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk” dedi. Candan; kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme suçlaması ile suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.