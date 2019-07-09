Eren Erdem için ‘özgürlük’ yürüyüşü

Kozan’dan Adana Adalet Sarayı’na yürüyeceğini belirten Yıldız, “Bu yolda inatla ve ısrarla yürümeye devam edeceğim. Yürüyüşüm 13 Temmuz’da son bulacak” dedi.

Yıldız, “Üretilen sahte deliller, gizli itirafçı beyanlarıyla yürütülen; Ergenekon, Balyoz, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin dosyaları göstermiştir ki, iktidar tarafından sakıncalı görülen, susturulmak istenen kurum ve kişilerin masumiyet haklarına gölge düşürülmüş, masum kişilerin hastanelerde, cezaevlerinde ölüme veya intiharlarına sebep olunmuştur. Bu dosyalardan biri de Eren Erdem hakkındadır. Ülkemizde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne olduğunu, yapılanmasına dair ilk açıklamasını yapıp kitap yazan ve tehlikeye dikkat çeken Erdem, büyük çelişki ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezası almış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Ciddi sağlık sorunları yaşayan ve cezaevi ortamında iyi tedavi olamayan Eren Erdem’in tutukluluk durumunun bir an önce sonlanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar Yıldız, “Yürüyüş hesaplarımıza göre 4.5 gün sürecek. Yaklaşık 75 kilometre Kozan’dan Adana’ya yürüyeceğim. Adana Adalet Sarayı’nda yürüyüşüm son bulacak” dedi.