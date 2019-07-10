Meteoroloji'den sağanak, sel ve yıldırım uyarısı

Meteoroloj Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesmlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesm, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rze ve Muş çevreler ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edlyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmn edlyor. Rüzgarın genellkle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun batı kesmlerinde ve zamanla Ege'de yer yer kuvvetl olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelernde yerel olarak kuvvetlİ olması beklendiğinden meydana geleblecek olumsuzluklara karşı (an sel, su baskını, yıldırım v.b.) dkkatli ve tedbrli olunması gerekmektedir.