Şule Çet Davası’nda ‘delil karartma’ sürüyor: Mahkemedeki telefon sahte

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sanık Çağatay Aksu’nun baba İsmail Çet’e “Kızına sahip çıksaydın” sözünün damga vurduğu ikinci duruşmanın ardından bugün görülecek üçüncü celsede sanık Berk Akand’ın incelenmesi için mahkemeye olay günü kullandığı cep telefonu yerine başka bir cep telefonu sunarak delilleri kararttığı gündeme getirilecek.

Çet Ailesi’nin avukatı Umur Yıldırım, incelenmek üzere sanık Berk Akand tarafından mahkemeye sunulan telefonun olay günü kullandığı cep telefonu olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“Sanık Berk Akand’ın olay günü S….marka cep telefonu kullandığını ilk duruşmada verdiği ifadeden biliyoruz. Berk ifadesinde, sürekli video çektiği ve Pınar Turgutlu ile mesajlaştığı için şarjının bittiğini ve ortamda S…. marka şarj aleti olmadığını söylüyor. Telefonunu usb kablosu ile şarj ettiğini belirtiyor. Bunun kayıtları mevcut. Fakat 11 Şubat 2019’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu’na H…. marka telefon teslim ediyor. Bu alenen delil karartmadır.”

HTS kayıtlarına göre Berk olay günü davanın tanıklarından Pınar’ı saat 02.16 ile 02.37 arasında arıyor ve yaklaşık 20 dakika konuşuyor. 02.39’da ise Berk, Pınar’a ‘Çok kötü şeyler oldu, telefonu aç, bana geri dön’ mesajı atıyor. İkili arasındaki iletişim saat 02.48’e kadar sürüyor. Şule ise en son saat 02.45’te ev arkadaşına ‘Of analog’, ‘Ağzıma s…. ağzıma, keşke gelmeseydim’ mesajlarını gönderiyor.

Berk’in olay günü kullandığı telefonda tespit edilebilecek bilgiler davanın seyri açısından çok önemli iken deliller karartılmaya devam ediliyor. Bugün görülecek duruşmada bunun üzerine gideceğiz.”

RÜŞVET SORULACAK

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; sanık Çağatay Aksu’nun annesi Gülümser Aksu’nun “rüşvet” itirafının da üzerine gideceklerini bildiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SEGBİS kayıtlarında Çağatay’ın annesi ’mağdurum, dolandırıldım’ diyerek rüşvet verdiğini itiraf ediyor. Parayı hangi hesap numarasına yatırdığını ve o gün hangi numara ile konuştuğunu soracağız. Bu dosyada bir savcı değiştiği hususu göz ardı edilmemelidir. Rüşvet itirafında bulunan Gülümser Aksu hakkımda savcılık makamına suç duyurusunda bulunmuş, bulunabilir. İkinci celsede bunu itiraf etti, bizler de üzerine gideceğiz.”

TELEFON İNCELEMESİ TAMAMLANMADI

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin bu duruşmada birçok önemli belgenin sunulmasının beklendiğini söyleyen Yıldırım, “Berk Akand’ın ve Pınar Turgutlu’nun telefon incelemesi tamamlanmamış. Şule’nin psikolojik durumuna ilişkin rapor da henüz hazırlanmamış. Mahkeme heyeti, ilgili makamlara tekrar yazı yazarak bu iki evrakın duruşmaya sunulmasını talep etti. Umarım bugün duruşmaya yetişir” diye konuştu.

KEŞİF RAPORUNU BEKLİYORUZ

Bir önceki duruşmada talep edilen evrakların eksiksiz sunulması durumunda davanın seyrinin değişeceğini belirten Yıldırım, “Sanıkların ‘güvenlik’ gerekçesi ile katılmadığı olay yeri keşfi, Şule’nin son iki gününe ilişkin telefon kayıtları, Çet’in psikolojik durumuna ilişkin raporlar, sanıkların telefon kayıtları, Adli Tıp raporu ile olay yeri kamera görüntülerinin dudak okumasını bekliyoruz” dedi.

10 MADDEDE ÇET DAVASI SKANDALLARI

1-Ters ilişkiye zorlandı, darp izlerine rastlanıldı

Şule’nin ters ilişkiye zorlanmış olabileceği, kanında uyku getirici maddeye ve vücudunun farklı yerinde darp izlerine rastlanıldığı belirtildi. Boyun kemiklerindeki kırıkların boğulmuş olma ihtimaline işaret ettiği ifade edildi.

2- Sanıklar tutuklandı

Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklandı. Aksu,cinsel saldırı suçlamasıı reddetti. Akand ise olay anında odada olmadığını ifade etti.

3- Tırnaktaki bulgu Akand’a ait

Şule’nin iki el tırnağındaki bulguların Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şule’nin diğer tırnaklarındaki erkek dokusunun ise kimlik belirlemek için uygun olmadığı belirtildi.

4- ‘Çok kötü şeyler oldu’

Olayın yaşandığı gece Berk Akand’ın arkadaşı Pınar Turgut’a “Çok kötü şeyler oldu. Telefonunu aç ve bana geri dön” mesajı attığı ortaya çıktı.

5- Skandal Rapor

Sanık avukatları tarafından hazırlatılan raporda “Bir kadının bir erkekle tenha yerde içki içmeyi kabul etmesi cinsel rıza anlamına gelir’ ifadeleri yer aldı. Raporu hazırlayan Dr. Mehmet Nuri Aydın’ın daha önce meslekten uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi.

6- Eksik delil toplandı

Şule’nin avukatının hazırlattığı rapora göre, emniyetin eksik delil topladığı, iç çamaşırı ve içindeki pedin veya peçetenin otopsi tutanağında yer almadığı, anal ve vajinal penetrasyonun gerçekleşmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu yer buldu. Şule’nin 9 tırnağında birden fazla erkeğe ait bulgulara rastlanıldığı kaydedildi.

7- ‘O benim kızım!’

Sanık Aksu, Şule’yi intihar etmek üzere bulduğunu ve engelleyemediğini söyledi. Akand ise başka bir odada uyuduğunu söyledi.

Şule’nin babasının “O benim kızım!” diyerek haykırmasının üzerine sanık Aksu’nun bir yakını “O kızın o saatte neden orada olduğunu soracaksın” diyerek babayı suçladı.

Şule’nin arkadaşı Şule’nin psikolojisinin yerinde olduğunu söyledi.

8- Düşmemek için çırpınmış olabilir

Uzmanlarca hazırlanan raporda Aksu’nun savunmasının adli tıp bulgularıyla uygun olmadığına vurgu yapıldı. “Şule’nin yere düşüş şekli ve diğer bilgiler düşmemek için çırpınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir” dendi.

9- Sanık Aksu: Kızınıza sahip çıksaydınız

Şule’nin avukatı olayla ilgili kurgudaki boşluklara işaret etti ve sanıkların ifadelerinin uyuşmadığını belirten rapora atıf yaptı. Olay yeri görüntülerinin dava dosyasına eklenmemiş olmasını eleştirdi.

Aksu, Şule’nin ailesi tarafından başı boş bırakıldığını iddia etti ve Şule’nin babasına “Kızınıza sahip çıksaydınız” dedi.

10- Boyna basınç uygulandı

Yayımlanan ek raporda, Şule’nin sorunlarını çözebilecek halde olduğu vurgulandı. Hyoid kemiğinde kırığın ise boynuna uygulanan basınçla alakalı olduğu aktarıldı.