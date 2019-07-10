Ali İsmail Korkmaz unutulmadı

Ali İsmail, öldürülmesinin 6’ncı yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) düzenlediği anma etkinliği bugün saat 18.00’de Antakya Ekinci Mezarlığı’nda bulunan kabir ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin ardından saat 20.00’da Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenecek anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar Sahne Alacak.

UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ

Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz, “Ali İsmail’i kaybedeli 6 yıl oldu. Tabii bu boşluk benim açımdan her geçen gün büyüyor. Ali İsmail’in adını ve anısını yaşama dair izlerle katkıda bulunarak, türkülerle, şiirlerle, resimlerle, sportif faaliyetler ile eğitime katkıda bulanarak yaşatmaya çalışıyoruz. Ali İsmail bir ateş oldu bizim içimizde. Bizi yakan ama binlerce gence ışık tutan bir ateş. Bu umudu ve ışığı büyütmek için bir araya geliyoruz” dedi.

19 yaşında üniversite öğrencisi olan Ali İsmail, sivil giyimli kişi ve polisler tarafından 2 Haziran 2013’te sopa ile darp edilmişti. Yaşadığı saldırının ardından komaya giren Ali İsmail, 28 gün sonra yani 10 Temmuz’da hayatını kaybetmişti. Kamuoyu ve ailesinin baskıları ile soruşturma derinleştirilip silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkarılmıştı. Ali İsmail’e saldırdıkları belirlenen fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever’e 6’şar yıl 8’er ay, Ebubekir Harlar’a 6 yıl 8 ay; polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, Hüseyin Engin 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

AĞABEYİNDEN ÇAĞRI

Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz da Twitter hesabından bir çağrı yaptı.

Gürkan Korkmaz, "Bugün O’nu analım, anısını yaşatalım olur mu!

Ben adını yazayım, gerisini siz tamamlayın" ifadelerini kullandı.

İşte Gürkan Korkmaz'ın mesajı:

Bugün Ali İsmail’in 19 yaşına takılı kaldığı gün,

Bedeninin aramızdan ayrıldığı ama adının sonsuza ulaştığı gün.

Bugün O’nu analım, anısını yaşatalım olur mu!

Ben adını yazayım, gerisini siz tamamlayın;

Ali İsmail Korkmaz ...