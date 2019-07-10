Çorlu faciasında yakınlarını kaybedenlerden AA ve İHA'ya tepki

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliği Sarılar Köyü meydanından tren faciasının yaşandığı yere kadar acılı aileler bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken, aileler ise “Burada” diyerek seslendi.

“HEPSİNİ ÇOK ÖZLÜYORUZ”

Facianın yaşandığı yere aileler karanfiller bıraktı. Acılı aileler burada bir de açıklama yaptı. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve eşi Fatih Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, “Annelerimizi, Babalarımızı, Çocuklarımızı bu raylar üzerinde kaybettik. Bugüne dair söylenebilecek çok söz varken acıdan başka bir şeyden bahsedemiyorum. Hepsini özlemle, sevgiyle, hasretle, saygıyla anıyoruz. Bugün burada yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugün bizim söyleyebilecek hiçbir sözümüz yok. Onlara biz söz verdik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Her biri bizimle burada... Ama geçen sene bu saatleri düşündüğümüz de şuan nefes alıyorlardı, şuan umutlarını düşünüyorlardı, hayallerini düşünüyorlardı. Biraz sonra inecekleri durak için hazırlanıyorlardı. Ama ne yazık ki biz onları bu taşların altına gömdük. Acıyı paylaştığınız için teşekkür ederim. Acıdan başka hiçbir şey yok. Hepsini çok özlüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE GÖRDÜ AMA YETKİLİLER GÖRMEDİ”

14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, “İnsan evladının, kardeşlerinin, yeğeninin canını teslim ettiği yerde ne söyleyebilir ki. Toplam 25 can gitti bu ihmaller yüzünden. Bunu tüm Türkiye gördü ama yetkililer görmedi. Ben bugün burada cennete uğurladığımız 25 kişiyi rahmetle anıyorum. Sizler ilk günden bugüne kadar yanımızda oldunuz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evlat kaybetmek ne demek? Hayat bitti demek. İlk günden beri söylüyorum; Hayaller bitti, hayatlar bitti” dedi.

Açıklamaların ardından aileler trenin gelmesini bekledi. Trenin yavaşça geldiği sırada, tren faciasında babasını kaybeden 5 yaşındaki kız, Mısra Öz’e sarılarak, “Kazanın olduğu gün bu tren çok hızlıydı ama şimdi neden bu kadar yavaş geçiyor” dedi.

AA VE İHA’DAN MANİPÜLE HABERİNE AİLELERDEN TEPKİ

Anadolu Ajansı, anma etkinliğinin haberinde, “Ailelerin tren raylarına oturduğu sırada aynı hatta ve aynı saatte gelen yolcu treni göründü. Bazı vatandaşlar trene karanfil atarken bazıları da taş atmak istedi. Jandarma ekipleri taş atmak isteyen kişileri engelledi” dedi.

İhlas Haber Ajansı ise anma etkinliği haberinde, “Ailelerin tren raylarına oturarak eylem yapmasının ardından kazanın yaşandığı saatte aynı hatta görev yapan tren olay yerinden geçti. Bazı vatandaşlar karanfil atarken, bazıları da ellerine aldıkları taşları atmak isterken diğer vatandaşlar ve jandarma ekipleri engel oldu” ifadelerini kullandı.

Odatv’den Hüreyra Oflaz'a konuşan acılı aileler, AA’nın ve İHA’nın haberine sert tepki gösterdi.

“ACIYA SAYGIYA DAVET EDİYORUM”

Tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, “Çocuklar dâhil kimse trene taş atmadı. Çıkan bu haberlerin haber niteliğinden çok olayı provoke etmek için yapıldığını düşünüyorum. Acıya saygıya davet ediyorum” dedi.

“MALUM AJANSLAR…”

Tren faciasında hayatını kaybeden Hakan Sel’in abisi Fatih Sel ise, “O kadar çok kolluk kuvvetlerini oraya getirmeleri de bizleri tahrik etme amacının olduğunu düşünüyorum. Umdukları şey biz acılı aileleri ‘marjinal’ olarak lanse ekmekti. Bizler ‘marjinal’ olmadığımız için ve sadece acımızı yaşayıp adalet taleplerimizi dile getirdik. Malum ajanslar da sanıyorum aldıkları talimat ile alışkanlık haline getirdiği yalan haberlerini servis ettiler” dedi.

“KARALAMALARA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Tren faciasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, “Biz acılı aileler, 12 aydır nezaketimizden ödün vermedik. Asla böyle düşüncesi olan bir arkadaşım yok. Olsaydı acımız çok tazeyken de karanfil bıraktık o raylara. Amacımız taşkınlık çıkartmak değil amacımız giden canlarımızı rahmetle ve dua ile anmaktı ve öylede yaptık. Karanfili bırakma sebebimiz giden 25 canda birer çiçekti ve o kara tren onları böyle biçti mesajını vermekti. Bizler ADALETi tasla sopayla aramıyoruz. Bizler Adalet Sarayı kapılarında arıyoruz. Onlar bizlere 1yildir ADALETİN A'sını veremediler. Öyle karalamalara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN BÖYLE HABERCİLİĞE”

İhsan Köse, “Ben İsmail kardeşimden salâvat getirmemiz gerektiğini söylemiştim. Nedeni sakinleşmemiz ruhumuzu dinç tutabilmemiz içindi bu. Orada her birimiz ağlarken kendimizden geçip dermanımız kalmamışken ne taşından ne raylarda oturup trenin geçişini engellemekten bahsediyorlar. TREN ağır ağır geldi geçti durmadan gitti. Hatta ya mısra ya da zeliha kardeşim ikisinden biri keşke o günde böyle ağır gitseydin dedi. Ben çok dikkatlice baktım etrafıma Gürkan Aysun Erdinç Funda çok sakindi o beni ürküttü. Serhat şahin'in babası sanki bir ara hareketlendi onada sarıldılar... Bunlar şaşırtmaca. Fotoğraflar videolar bunları seyrettirin böyle bir şey yok. Kötü söz dahi yok. Her birimiz yangınlardaydık. Yazıklar olsun böyle haberciliğe. Sizlerden ricam Jandarma teşkilat çok nazikti ve anlayışlıydı. Ropörtajlarda teşekkür edersek çok iyi olur kanısındayım. Polisler görsünler öğrensinler” dedi.

"BAŞKA İMAJLAR YARATMAYA ÇALISIYORLAR"

Tren faciasında hayatını kaybeden kızları Özgenur Dikmen ve Gülce Dikmeni'n annesi Funda Dikmen, "Bizim olduğumuz tarafta taş atan olmadı. AA ve IHA'nın açıklaması bence bizleri insanların gözünde başka imajlar yaratmaya çalışıyorlar. Bizleri saldırgan olarak halka lanse etmeye çalışıyorlar ama bizim davamız belli isteğiniz belli onlara istediklerini vermeyeceğiz. Biz evlatlarımızı kaybettik ve başkalarına zarar gelmemesi için uğraşıyoruz bizler saldırgan değiliz" dedi.