Zırhlı Birlikler davasında karar

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler'e 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

25 SANIĞA MÜEBBET

Sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz'a ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş, müebbet ve 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan davanın sanıklarından eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis, yaralama suçundan da 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 SANIĞA HAPİS CEZASI

Diğer sanıklar Cem Uce, Ahmet Han Büyüksakallı, Mustafa Acar, Oktay Culha, dönemin Okul Kurmay Başkanı eski Albay Mehmet Sıddık Çoban, Cihan Özmen, Mustafa Koçak, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek, Ensar Hüdai Sağkal, Ramazan Demirkol, Hasan Çelen, Harun Erken, Orhan Kutlu, dönemin Tümen İstihbarat Şube Müdürü eski Albay Muharrem Erdem, Levent Doğan, İsmail Üzüm, Emrah Şensoy'a ise 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutusuz yargılanan dönemin okul komutanı eski Albay Sefa Alkan ile aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasının sanığı olan eski Albay Süleyman Karaca, beraat etti. Duruşma sonrası salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri araya girerek salonu boşalttı.