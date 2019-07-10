Geçen yıl restore edilen 300 yıllık kemer köprü çöktü!

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18’inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, bu sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü.

''ONARIM SIRASINDA ZARAR GÖRDÜ''

Ambarlı Köyü sakinlerinden Süleyman Türüt ise yaptığı açıklamada köprünün onarım sırasında zarar gördüğünü öne sürdü. Türüt yaptığı açıklamada “Köprünün yapımında 10 kilometrelik yolda taşları taşımışlar. Köprü sapa sağlamdı. Geldiler koydular ona yeni taşları, onarım sırasında dikkatli olun dedik müteahite 'bir şey olmaz' dedi. 200 yıllık köprüyü sakat ettiler gittiler. Köyün, derenin kilidiydi bu köprü” ifadelerini kullandı.

Salarha Vadisi Yeni Şehir Kalkınma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan da, “Üzüntülüyüz. Var olan eserin bir anda yok oluşunu gördük. İnsan kaynaklı bir hata ile yok oluşu insanı daha çok üzüyor. Doğal afet olsa elde olan bir şey olmaz ama afet yokken tamamen yapımdan kaynaklı, onarım hatasından kaynaklı bir yıkım. Doğal afetle olan bir yıkım olsa kaderimize razı olacaktık ama belli ki burada tamamen hata var” açıklamasında bulundu.

VALİLİK: RESTORASYON SIRASINDA STATİK İYİLEŞTİRME YAPILMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Rize Valiliği, çöken köprü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalar esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Köprünün yıkılma sebebinin; yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun olarak tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalar 1 hafta içinde başlanacaktır."

300 YILLIK KÖPRÜ

Tarihi köprü, yaklaşık 300 yıl önce kemeri ve korkulukları kesme taş, diğer kısımları ise moloz taş ile inşa edilmişti. İki yıl önce restore edilen köprü, bölgenin ve vadinin turizm değeriydi. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda olan köprü, Muradiye Beldesi ile Rize merkez karayolu üzerinde dere üzerinden ulaşımı sağlıyordu. Tarihi köprü 2003 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmişti.