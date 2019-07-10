Adana'da metil alkol can aldı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren H.A.C.B. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmi açıklanmayan diğer kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de son 2 haftada çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 8'i hayatını kaybetmiş, bir kısmı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.