Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

Buna göre, Sezen Aksu’nun Rakkas parçası listede ilk sırada yer aldı.
Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar şu şekilde:
Sezen Aksu – Rakkas
Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları
Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”
Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
Duman – Senden Daha Güzel
Sezen Aksu – Kaçın Kurası
Sezen Aksu – Seni Yerler
Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
Mezdeke – Ya El Yelil
Tarkan – Ölürüm Sana
Fatih Ürek – Hadi Hadi
Metin Arolat – Dert Değil
Sezen Aksu – Kutlama
Tarkan – Şımarık
MFÖ – Ele Güne Karşı
Babutsa – Yanayım Yanayım
Tarkan – Kuzu Kuzu
Serdar Ortaç – Karabiberim
Ed Sheeran – Shape of You
Mirkelam – Tavla
Emel Müftüoğlu – Hovarda
Rengin – Aldatıldık
Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
Ed Sheeran – Thinking out Loud
Gülşen – Bangır Bangır
Coşkun Direk – Misket
Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim