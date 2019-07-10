Tramvayda arıza: Seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksamalı olarak yapılıyor. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

ARIZA GİDERİLDİ

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği bildirildi.

Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır." denildi.

Sefer yapılamayan Topkapı–Yusufpaşa istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri devreye alınmıştı.