SETA’ya dünyadan kınama

Söz konusu kuruluşlar raporu “gazetecilerin taciz edilmesinin tehlikeli boyutlara ulaşması” olarak yorumladı.

20’den fazla örgütün imzasını taşıyan açıklamada, “Rapor, Türkçe yayın yapan 7 uluslararası kuruluş hakkında akademik çalışma olarak adlandırılsa da gerçekte bu medya organlarını hedef alan kaba saldırılardan ibarettir” denildi. Açıklamada, söz konusu raporda yer alan Çin Uluslararası Radyo’sunun, 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin Suriye operasyonları gibi konularla ilgili haberlerine bakılarak hükümet karşıtı olmakla eleştirilmeyen tek yayın organı olduğunu, diğerlerinin hedef gösterildiği belirtildi.

Ortak açıklamada şu sözlere yer verildi: “İçi boş varsayımlarla sadece gözdağı vermek için hazırlanan raporu kınıyoruz. Bu tür bir cadı avı, bilhassa Türk toplumunun şu an içinde bulunduğu gerginlik ve siyasi kutuplaşma döneminde tehlike arz ediyor. Türk makamlarının eliyle çok sesli medyanın yok edilmesinden kaynaklanan boşluğu dolduran uluslararası medya kuruluşlarının itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını görmemek çok zor değil. Hukukun üstünlüğünün giderek ortadan kalktığı Türkiye’de medya, özellikle 2016’daki darbe girişiminden sonra çok daha kritik konuma gelmiştir. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Dünya Basın Özgürlüğü İndeksi’nde, 180 ülke arasında 157’nci sırada yer alan Türkiye, cezaevindeki gazeteci sayısıyla da rekoru elinde tutmaktadır.”