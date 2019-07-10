Asansör kaldırıldı; otel sahibinden ilginç açıklama

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, sosyal medyada görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekmişti.

''YAPILDIKTAN SONRA DOĞAYA UYGUN OLMADIĞINI FARKETTİK''

Eleştiriler üzerine otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra biz de zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.

''İSTİHDAM SAĞLAYACAKTIK AMA BU PROSEDÜR BİZİ YORDUĞU İÇİN VAZGEÇTİK''

Yaşadıkları olay sonrası bölgeye artık yatırım yapmayacaklarını söyleyen Özsoy, "Kararımızda her hangi bir değişiklik yok. Daha öncede bahsettiğim gibi Ürgüp'te 450 odalı bir otel inşa edecektik. Yaklaşık 250 kişi çalışacaktı. İstihdam sağlayacaktık ama bu prosedürler bizi yorduğu için bunları yapmaktan vazgeçtik. Kesinlikle biz Kapadokya'ya bundan sonra yatırım yapmayacağız" diye konuştu.