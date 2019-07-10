‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen Yıldız’a tepki gösteren Arapkirli'ye dava

Gazetemiz yazarı Zafer Arapkirli hakkında “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyen Nurettin Yıldız’a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Arapkirli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Nurettin Yıldız’ın şikayeti üzerine başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Zafer Arapkirli'nin Nurettin Yıldız'a yönelik “Evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz? Bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada. Utanmıyorlarsa! Kepazeliği ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun. Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi?” şeklinde yaptığı paylaşımı yer aldı.

İfadesinde Yıldız’ı tanımadığını söyleyen Arapkirli, söz konusu paylaşımı Yıldız’ın açıklamalarını gördükten sonra duyarlı bir yurttaş ve bir kız babası olarak tepki göstermek için yaptığını belirtti.

Yıldız’a karşı şahsi bir hakareti olmadığını vurgulayan Zafer Arapkirli, yarın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.