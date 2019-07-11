MAK Danışmanlık'tan yeni partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen siyasi partiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili iddiaya yanıt verdi.

MAK Başkanı Kulat'ın açıklaması şöyle:

İsmim ve yöneticisi olduğum MAK Danışmanlık ismi kullanılarak bazı siyasi partilerin tabanlarının bölündüğüm/kaydığı vs. ifadeler asla bize ait değildir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada kendi paylaşımlarımız dışındaki bize atfedilen ifadelerden sorumluluk kabuyl etmiyoruz

MAK DAanışmanlık tarafından yeni kurulacağı konuşulan siyasi partilerle Sn. Ahmet Davutoğlu ve Sn Ali Babacan ile ilgili toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir kamuoyu araştırması olmadı Böyle bir çalışma yaparsak zaten basınla paylaşırız