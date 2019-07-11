Henüz 2 yaşında... Epilepsi hastası Aycan yardım eli bekliyor

Kuskunlu Mahallesi'ne bağlı Arcabulak mezrasında yaşayan 7 çocuklu Alkış ailesinin yaşam mücadelesi yürek burkuyor. Mustafa ve Cemile Alkış’ın iki yıl önce dünyaya gelen bebeklerine geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından epilepsi teşhisi konuldu.

Çocuklarının sağlığına kavuşması için bir yıldır birçok hastaneye başvuran Alkış ailesi, yıllardır biriktirdiği parayı da kızları Aycan’ın sağlığı için harcadı.

Üzeri çadır ile kapatılmış harabe bir evde yaşayan 7 çocuklu Alkış ailesi, hem hasta çocuklarının ilaç masrafları hem de yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekleyen anne Cemile Alkış, hastanede onaylanan yüzde 99’luk engelli raporuna rağmen şu ana kızları Aycan için herhangi bir para yardımı almadıklarını söyledi.

Herhangi bir işte çalışmadığını belirten baba Mustafa Alkış da en büyüğü 13 yaşında olan 7 çocuğuyla geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı. Kırsalda yaşayan ve çocuklarının yaşlarının küçük olmasından dolayı kent merkezine ve başka ilde de çalışamadığını ifade eden aile, hayırseverlerden yardım istedi.

İHLAS HABER AJANSI