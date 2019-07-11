Lösemili Ural'ın büyük mutluluğu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Utku ve Esra Kuzu çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Ural Ayaz Kuzu, 1,5 ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğa yapılan tetkiklerde lösemi tanısı konuldu. Kuzu, Demetevler'de bulunan Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuzu çifti, Ural Ayaz Kuzu'nun polis araçlarında kullanılan siren sesini duyunca yaşadığı mutluluk nedeniyle, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ailenin bu talebi üzerine hastaneye polis ekibi sevk etti. Hastanenin çıkış kapısında resmi polis aracını gören Ural Ayaz Kuzu ve ailesi, büyük sevinç yaşadı. Annesinin kucağında ekip aracına binen Ural Ayaz Kuzu, siren butonunu yol boyunca elinden bırakmadı.

Baba Utku Kuzu, lösemi tedavisinde moralin çok önemli olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Hassasiyetinden dolayı polislere teşekkür ediyorum" dedi.