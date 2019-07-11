İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da, Kurban Bayramı'nda ve eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 9 Eylül'de ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.