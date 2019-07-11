İBB Meclisi'nde karar çıktı... Esenler Otogarı'nda bir dönem sona erdi

İBB Meclisi, Büyük İstanbul Otogarı'nın (Esenler Otogarı) otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü. Bugün toplanan ikinci oturumda İBB meclisi, Esenler Otogarı'nın otopark işletmesinin İSPARK'a devredilmesini karar altına aldı.

Esenler Otogarı'nı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da dolmasının ardından Otogarın durumuna ilişkin bir teklif geldi. İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifte Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile İBB arasında yapılan sözleşmenin 5 Mayıs 2019 tarihinde bittiği belirtilerek işletmeci derneğin 25 Nisan 2019 tarihli dilekçesi ile kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılmasını istediği anlatıldı. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, bu dilekçe doğrultusunda Fen İşleri Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSPARK A.Ş’den değerlendirme istedi. Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 21 Haziran 2019 tarihli yazısında “Büyük İstanbul Otogarı’nın yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK A.Ş. bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’ne süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı” belirtildi. İBB Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu ortak görüş olarak Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin 5 yıl süreyle İSPARK’a verilmesini ancak işletmenin nasıl yapılacağına ilişkin bölümün yeniden görüşmesine karar verdi. Teklif bu şekilde oy birliğiyle kabul edildi. İmamoğlu oylamanın ardından otogarın hızlıca taşınıp yüksek teknoloji merkezine dönüştürmek istediklerini yineledi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini söylemişti. Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut Esenler Otogarı'nın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.