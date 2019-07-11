Hakkında kesinleşmiş hapis ceza bulunan Hüseyin Aykol gözaltına alındı

Ankara’daki evinden öğlen saatlerinde gözaltına alındığı öğrenilen Aykol’un 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Aykol'un dosyası Özgür Gündem'de Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı için Ayşe Düzkan, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran'a açılan dava ile birleştirilmişti.

Akyol'a 29 Kasım 2018’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, ceza istinaf mahkemesi tarafından onanmıştı.

Sincan Batı Adliyesi'ne götürülen Akyol'un, hükmün yüzüne okunması sonrası Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Hüseyin Aykol hakkında

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1952 yılında doğdu. İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra üç yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, dört yıl da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. 12 Eylül öncesinde Ser Yayınevi'nde çevirmen ve editör olarak çalıştı ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi oldu.

40 civarındaki ülkede yayınlanan Sosyalizm: Teori ve Pratik dergisinin Türkçe edisyonunu çıkardı. 12 Eylül döneminde yaklaşık 10 yıl hapis yattıktan sonra gazetecilik ve yayıncılığa geri döndü.

90'lı yılların başında çıkan haftalık gazete Halk Gerçeği'nin kuruluşunda yer aldı ve sonrasında Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, haftalık ve günlük gazetelerde çalışıyor.

Genelde dünya haberleri editörlüğü yapmış olsa da kimi gazetelerde genel yayın yönetmenliği görevini de üstlenen Aykol'un çok sayıda çeviri ve telif eserleri bulunmaktadır.

Kaynak: bianet