Cem Yılmaz kendisini hedefe koyan yandaşlara isyan etti: 'Acıklı bir operasyon'

Cem Yılmaz, Bebek Otel'de ayrımcılık yaptığını iddia eden yandaş basına sert çıktı: "27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiçbir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık !"
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 16:58

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Cem Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!

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Yılmaz aynı konu hakkında ikinci bir paylaşımda daha bulundu:

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Cem Yılmaz'ı karalayan iddia Star gazetesinde yayınlanmış daha sonra aralarında Takvim, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerin internet siteside kullanılmıştı.

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Cem Yılmaz