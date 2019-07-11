Cem Yılmaz kendisini hedefe koyan yandaşlara isyan etti: 'Acıklı bir operasyon'





Cem Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!

Yılmaz aynı konu hakkında ikinci bir paylaşımda daha bulundu:

Cem Yılmaz'ı karalayan iddia Star gazetesinde yayınlanmış daha sonra aralarında Takvim, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerin internet siteside kullanılmıştı.