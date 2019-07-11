İhmal yüzünden 21 sağlıkçı zehirlendi

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, formaldehit adlı kimyasal maddenin değişimi sırasındaki ihmal sonucu 21 sağlık personeli zehirlendi. Sağlık personelleri çeşitli hastanelere sevk edilirken hastanenin acil bölümü de kapatıldı. Personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki kimyasallarla ilgilenen firmanın yetkilileri, laboratuvar bölümünde bulunan formaldehit adlı kimyasal maddenin değişimi sırasında bir şişeyi yere düşürerek kırdı. Talaş ile temizlenmesi gereken maddeyi gören temizlik görevlileri ise kimyasal maddeyi su ile temizlemeye çalıştı. Firmanın ihmalkârlığı sonucu hastanede çalışan 21 sağlık personeli zehirlendi. Sağlık personelleri çeşitli acil servislere kaldırıldı. Laboratuvar ile aynı katta bulunan acil hastalar taşındı. Acil servis tamamen boşaltılarak kullanıma kapatıldı. Acil servis etrafına polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından sarı şerit çekildi. Hastanenin güvenlik ekipleri tarafından acil servis etrafındaki yurttaşlar uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.