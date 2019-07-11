Nesrin Rojin yürümek istiyor

Yürüme engelli Nesrin Rojin Benek, yaşıtları gibi okula gidebilmek için akülü tekerlekli sandalye bekliyor.

Hakkâri’nin Şenoba beldesinde yaşayan, 7 yaşındaki Nesrin Rojin Benek, doğuştan yürüme engelli. Belden aşağısı tutmadığı için ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Benek, maddi imkânsızlıklardan dolayı, yaşıtlarının aksine okula da gidemiyor. Okula gitmeyi çok istediğini anlatan Benek’in bu isteğini gerçekleştirmek için en büyük ihtiyacı ise akülü tekerlekli sandalye. Nesrin Rojin Benek ve ailesi yardımseverlerden ve demokratik kitle örgütlerinden akülü tekerlekli sandalye için destek bekliyor. Yardımseverlere çağrıda bulunan Benek, “Ben de arkadaşlarım gibi okula gitmek, oyun oynamak istiyorum. Bunun için de tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var” dedi.



Komutanlardan Sürpriz

Annesi ve 6 kardeşi ile yaşayan Nesrin Benek’i ziyarete giden komutanlar, minik Nesrin’in hayatında hiç doğum günü kutlamadığını söylemesi üzerine ona sürpriz yaparak temsili bir doğum günü organizasyonu düzenlediler. İlk defa yaşadığı doğum günü heyecanı ile çok mutlu olan minik Nesrin Rojin ve ailesi askerlere teşekkür etti. Böyle bir mutluluğa aracı oldukları için duygusal anlar yaşayan komutanlar ise Benek’in okula gitmesi için her türlü desteği vereceklerini söylerken duyarlı yurttaşlara da minik Nesrin için yardım çağrısında bulundu.