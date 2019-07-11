Muğla'da orman yangını: Yeniden aktif hale geldi; 'kısmen kontrol altına alındı'

Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü. Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu.

Gün içerisinde Milas, Köyceğiz ve ardından da Fethiye’de çıkan 3 ayrı orman yangınına daha müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri, saat 14.00’den sonra bölgede etkili olan rüzgarın şiddetini artırmasıyla yeniden aktif hale geçen Göcek bölgesine yöneldi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından yangın 6 saat sonra ikinci kez kısmen kontrol altına alındı.

PAKDEMİRLİ: GÖCEK'TE YANGIN KONTROL ALTINDA

NTV'de yer alan habere göre, Bakan Pakdemirli, "Göcek'te yangın kontrol altında, ama mücadele sürüyor" dedi.