Muğla'da orman yangını: Yeniden kontrol altına alındı

Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü. Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu.

Gün içerisinde Milas, Köyceğiz ve ardından da Fethiye’de çıkan 3 ayrı orman yangınına daha müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri, saat 14.00’den sonra bölgede etkili olan rüzgarın şiddetini artırmasıyla yeniden aktif hale geçen Göcek bölgesine yöneldi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından yangın 6 saat sonra ikinci kez kısmen kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: DÖRT YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Sahada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Dalaman’da başlayan ve sonra Fethiye’de devam yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmış olduğunu anımsatarak, “Öğle saatlerinde havadan yaptığımız incelemede tablonun değişebileceği ve değişmeye başladığını gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ancak öğleden sonraki sıcaklık, nem ve rüzgar koşulları sabah saatlerine göre daha negatif olduğu için yangın yeniden aktif hale geldi. Yangın belli noktalarda yer yer devam etti. Yanan alanlarda herhangi bir büyüme yok. Sabah saatlerinden itibaren atlayarak ilerleyen yangın bölgelerinde bir genişleme var ancak genel olarak zarar gören alanda bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

Sarp ve kayalık bir arazide devam eden yangına güçlükle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz zor şartlar altında burada mücadele ederken, gün içerisinde üç yangın daha çıktı. Buradaki güçlerimizin bir bölümünü de farklı bölgelere sevk etmek zorunda kaldık. Milas-Gürcanlar, Fethiye- Karaçulha ve Köyceğiz-Döğüşbelen’deki yangınların hepsi kontrol altında. Yangınların çıkış sebepleri henüz belli değil, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yangın da şuan kontrol altında ama yer yer sahanın içerisinde parlamalar oluyor.”

“5 PERSONEL YANGIN BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI AMA KURTARILDILAR''

Köyceğiz’deki yangında mahsur kalan personellerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 5 personeli yangın bölgesinde mahsur kaldılar ama kurtarıldılar. Dumandan etkilendikleri için hafif bir tedavi süreçleri oldu. Taburcu oldular ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştular. Can ve mal kaybımız yok ama ağaçlarımızı ve endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmanın yanı sıra bazı hayvanlarımızın telef olmuş olabileceği ihtimali bizi üzüyor. Alanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevirmiş durumdayız. Bu saatten sonra yangının genişleme imkanı yok. Bu saatten sonra yerden mücadeleye son gayretimizle devam edeceğiz. Antalya’dan, Denizli’den, Isparta’dan, Kütahya’dan, hatta Zonguldak’tan dahi deneyimli personel takviyesi yaparak buradaki sahada görev yapmalarını sağladık” dedi.