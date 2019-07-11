Enerji uzmanı Pamir: Avrupa’nın iddiaları temelsiz

Enerji Politikaları Uzmanı ve CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusunda Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidine ilişkin “Hukuksuzluğu yapan hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hem de onun arkasında duran AB ve ABD’dir. Hem KKTC’nin verdiği ruhsatlar hem de Türkiye’nin verdiği ruhsatlar ile münhasır ekonomik bölgeler söz konusu. Bu alanlarda izin almak zorunda değiliz. Tehditlere de pabuç bırakacak değiliz” dedi.

Pamir, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını “yasadışı” olarak niteleyen AB’nin, Türkiye’ye yönelik yaptırım hazırlığını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

AB’nin tutumuna ilişkin, “Tamamen hukuksuz” tepkisini gösteren Pamir, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni AB üyesi olarak alıp tek başına Kıbrıs olarak kabul etmeleri AB açısından bir hukuksuzluk.

‘Sesini çıkarmamıştı’

Türkiye ve KKTC’nin tüm uyarılarına rağmen, GKRY’nin sanki adanın tek sahibiymiş, Londra-Zürih anlaşmaları ve onların hayat verdiği 1960 Kıbrıs Anayasası’nın hilafına bütün doğal kaynaklar kendilerine aitmiş gibi, bugüne kadar 3 tane ihale açmaları tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Hukuksuzluğu yapan hem GKRY’dir. Hem de onun arkasında duran AB ve ABD’dir” dedi.

Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına ilişkin Pamir, “GKRY, 3 tane ihale yaparken sesini çıkarmayan AB’nin kalkıp da KKTC’nin hakkı olan ve Türkiye Petrolleri’ne ruhsat vermiş olduğu alanda Yavuz ile Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge kabul ettiği alanda da Fatih ile yapılmakta olan sondajlara müdahale etmesi uluslararası hukuka tamamen aykırıdır. AB’nin, Yunanistan’ın ve GKRY’nin böyle bir hakkı yok. Fatih’in sondaj yapmakta olduğu Finike-1 kuyusu Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge kabul ettiği alanda, kıta sahanlığı konusunda da Birleşmiş Milletler’e koordinatlarını kesin olarak verdiği alandadır” diye konuştu.

‘Yanlış politikalar’

Pamir, “Kıyıdaş ülkeler arasında hiçbir itiraz olmadan eğer münhasır ekonomik bölgeler kabul ediliyorsa buna kimsenin diyeceği yok. Ama şu an Türkiye’nin kabul etmediği alanda, Yunanistan hak iddia ediyor. Neresinden tutarsanız tutun hukuka aykırı. Bütün bunların üzerine, Yavuz’un şu an gittiği Karpaz-1 kuyusu ise KKTC’nin seneler önce Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanları içinde. Burada da konuşabilecekleri bir şey yok” ifadelerini kullandı.

AB’nin yaptırım söylemine de sert tepki gösteren Pamir, “Yaptırımsa yaptırım, ellerinden gelenleri ellerinden ardına koymasınlar. Türkiye de ‘muz cumhuriyeti’ değil. İktidarın bir sürü hatasından söz edebiliriz ama bu konu farklı. TP’nin Varlık Fonu’na devredilmesi, sondaj ve kuyu tamamlama gibi temel daire başkanlıklarının lağv-edilmesi, yetkin ve deneyimli personelinin emekliğe sevk edilmiş olması iktidarın yanlış politikalarıdır. Hem KKTC’nin verdiği ruhsatlar hem de Türkiye’nin verdiği ruhsatlar ile münhasır ekonomik bölgeleri söz konusu. Gerisi boş, kuru gürültü. Bu alanlarda izin almak zorunda değiliz. Tehditlere de pabuç bırakacak değiliz” dedi.