Millet bahçeleri projesine dava: Milletin değil, rezidansların bahçesi

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AKP Seçim Beyannamesi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak sunulan millet bahçeleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşındı.

Cumhuriyet’in ulaştığı dava dilekçesinde, “Kamu ihalelerinin işin ehli olmayan sermaye sahiplerine verilmesi, Kamu İhale Yasası’nın rekabet ve eşit muamele ilkelerinin ortadan kaldırılarak adrese teslim ihale yolunun açıldığı” belirtildi. Dilekçede, ihale için 8.5 milyon lira gelir kazanma şartının da rekabeti engellediği belirtildi. Dilekçede, haksız rekabetin ve tekelleşmenin önünün açıldığı ifade edilerek “Sermaye gruplarından başka hiçbir ticari yapılanmaya fırsat tanınmayacağı kesinleştirilmiş, sermaye şirketlerine yaşam hakkı sunulan, orta ve küçük ölçekli hiçbir mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik hizmetleri üreten firmalara yaşam hakkı tanınmamıştır” denildi.

Peşkeş çekilecek...

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Nerede bir millet bahçesi varsa etrafında çok büyük ölçekli projeler var demektir. İşte Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanlarını millet bahçesi ilan ettiler, orada Merkez Ankara Projesi var. Aynı şekilde İmrahor Vadisi’ni yapıyorlar, yaparsa o da Sinpaş’ın arka bahçesi olacak. Orası Ankara’nın yapılaşmaya açılmaması gereken tek alanı. Bu kamusal alanın kamudan alınıp, aslında sermayeye peşkeş çekilmesinin aracı haline geliyor ve onların piyasasını artırmaya yönelik bir operasyon. Zaten bu kadar paramız yok, niye yapıyorsunuz bu kadar büyük yatırımları? Hepsi rant getiriyor çünkü. Millet bahçeleri, büyük projelerin arka bahçesi. Milletin bahçesi değil rezidansların bahçesi” dedi.

‘Satış için kullanılacak’

Tezcan, ekonomik kriz nedeniyle inşaatların durma noktasında olduğunu dile getirerek, millet bahçelerinin “yeşil alan” adı altında konut satışına yönelik yapıldığını belirtti. Tezcan şunları söyledi:

“Sen Atatürk Orman Çiftliği’ni yok et, ODTÜ’de gözümüzün önünde ağaçları kes, ondan sonra millet bahçesi yapıyorum de, kim inanır? Bunun gerçekçi olmadığı çok açık. Onun için de ihalenin iptali davası açıyoruz. Sonuçta bir yeşil alan üretmek tabii ki önemli bir şey ama ideolojisini, kendi sermaye birikimini sağlamak üzere üretiliyor bunlar.”

Tezcan, İmrahor Vadisi’ne yapılması planlanan millet bahçesi alanının sulak olduğunu belirterek, maliyetin katlanacağını söyledi.